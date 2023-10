Spannendes Lokalduell zieht Fans in den Bann SpVg. Hilden 05/06 rettet im Derby ein Unentschieden

SpVg. Hilden 05/06 – SC Rhenania Hochdahl 3:3 (1:2). Dreimal ging der SC Rhenania bei einem der hoch gehandelten Aufstiegskandidaten in Führung. Zum Sieg reichte es indes nicht, weil Hildens Bastian Adoma in der neunten (!) Minute der Nachspielzeit nach der Ecke von Niklas Strunz zum Endstand einköpfte. Ein Remis, mit dem die Hochdahler leben können. „Nach der ausgeglichen verlaufenen ersten Halbzeit machten die Hildener nach der Pause viel Druck. Wir standen aber hinten gut gestaffelt und konnten offensiv den ein oder anderen Nadelstich setzen. Unter dem Strich geht das Remis in Ordnung, aber die sehr lange Nachspielzeit war aus unserer Sicht schon heftig“, fasste Mursel Zabeli zusammen. Rhenanias Co-Trainer zollte dem gesamten Team ein Lob, stellte aber die Leistung von Schlussmann Daniel Mazikowski, der einige klare Chancen der Platzherren hervorragend zunichte machte, besonders heraus.