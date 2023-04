Fußball, Oberliga Derby der Freundschaft in Baumberg

Monheim · In der Fußball-Oberliga tritt der VfB 03 Hilden am Sonntag bei den Sportfreunden Baumberg an, die Trainer Tim Schneider und Salah El Halimi sind seit Kindheitstagen eng befreundet. Auf dem Platz spielt das natürlich keine Rolle, der Tabellenzweite will beim -neunten gewinnen.

01.04.2023, 05:15 Uhr

Ein Duell, das es auch am Sonntag an der Sandstraße geben könnte: Hildens Isaak Kang (links) gegen Baumbergs Robin Hömig. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt

Es ist das Wiedersehen zweier alter Freunde. Dass die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) den Nachbarn VfB 03 Hilden empfangen, freut die beiden Cheftrainer Salah El Halimi und Tim Schneider besonders. „Tim ist nicht nur ein toller Trainer, sondern auch ein toller Mensch. Auch wenn unsere Mannschaften nicht aufeinandertreffen, stehen wir sehr regelmäßig in Kontakt. Wir tauschen uns über verschiedene Themen aus, insbesondere über die Qualitäten unserer kommenden Gegner“, erklärt El Halimi.