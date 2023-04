Sportabzeichen Kreissportbund bietet in Hilden Kurs für Prüfer an

Der Lehrgang gliedert sich in zwei Teile. Da ist zum einen das Online-Modul mit sieben Lerneinheiten zum Selbststudium – es stellt die intensive Auseinandersetzung mit dem aktuellen Prüfungswegweiser des Deutschen Olympischen Sportbundes sicher. Nach der korrekten Beantwortung von Multiple Choice-Fragen zu jedem Kapitel können sich die Teilnehmer eine Bescheinigung ausdrucken, die sie an den Kreissportbund Mettmann senden. Das Präsenzmodul mit acht Lerneinheiten geht dann am 6. Mai in Hilden über die Bühne.