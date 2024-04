Thema Sportabzeichen In Mettmann mussten sich die Aktiven in 2023 sputen

Ein abruptes Ende nahm im vergangenen Jahr die Sportabzeichensaison in Mettmann. Wer sich für seine sportliche Leistungsüberprüfung etwas mehr Zeit nahm, schaffte es nicht mehr, alle Disziplinen zu absolvieren, denn bereits im Juni wurde der Sportplatz am Heinrich-Heine-Gymnasium wegen Renovierungsarbeiten gesperrt. Viele Sportabzeichen-Kandidaten gingen daher leer aus, als Koordinatorin Gisela Winzer jetzt die Urkunden verlieh. So wie etwa der Vater und der ältere Bruder der Zwillingsschwestern Sina und Samira.