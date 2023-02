Handball-Oberliga Spitzenreiter Unitas Haan stolpert über Oppum

DJK Unitas Haan – Handball Oppum 30:32 (18:17). Mit hängenden Köpfen verabschiedeten sich die Unitas-Handballer nach dem Schlusspfiff von ihren Fans, um dann erst einmal schweigend auf der Ersatzbank oder der Tribüne Platz zu nehmen. Die erste Niederlage in dieser Saison verschlug dem bisherigen Spitzenreiter der Oberliga die Sprache. Bei aller Enttäuschung gab es aber am Erfolg der Gäste nichts zu deuteln. „Kompliment an den Gegner – Oppum hat verdient gewonnen“, erklärte Markus Neußer und stellte dann fest: „Das war heute zu wenig, um zu siegen.“ Der Haaner Coach analysierte: „Wir hatten Probleme gegen die gegnerische Abwehr und im Angriff nicht die Effizienz. Jeder hat seinen Weg genommen und seine Fehler gemacht. Wir sind an uns selbst und am Torwart gescheitert.“ Neußers Fazit: „Es bleibt nur Enttäuschung.“ Für die abstiegsgefährdeten Oppumer hingegen hing der Himmel nach der Partie voller Geigen. Ausgelassen kreiselten die Krefelder Arm in Arm auf dem Hallenparkett und skandierten „Auswärtssieg, Auswärtssieg“.