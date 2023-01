Handball-Oberliga Spitzenreiter Unitas Haan steht vor unangenehmer Aufgabe

TV Lobberich – DJK Unitas Haan. Für die Unitas-Handballer beginnt am Sonntag eine neue Zeitrechnung, denn erstmals in dieser Saison hat Markus Neußer an der Seitenlinie das Sagen. Der regionalliga-erfahrene Handballer, der früher selbst für die Unitas auflief und später die Oberliga-Mannschaft von Mettmann-Sport trainierte, springt nun für den Rest der Saison als Nachfolger für den bisherigen Chefcoach Ronny Lasch ein. Unterstützung findet er dabei in Matthias Aschenbroich, der als Co-Trainer bleibt. Ursprünglich wollte Lasch in Lobberich seinen Abschied geben, ehe er sich ganz der Familie und neuen beruflichen Herausforderungen widmet, räumte dann aber vorzeitig seinen Platz auf der Bank. „Ich will ja, dass die Unitas weiter Erfolg hat“, erklärte Lasch, der vor einer Woche das 40. Lebensjahr vollendete.