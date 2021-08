Fußball : Spitzenreiter SC Unterbach will auch in Solingen punkten

Daniel Keip (r.) fällt mit einem Kreuzbandriss längerfristig aus. RP-Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Mannschaft von Roberto Marquez tritt nach dem Auftaktsieg mit breiter Brust beim ambitionierten Bezirksliga-Rivalen DV Solingen an.

DV Solingen – SC Unterbach. Ob das Trainerduo des SCU, Roberto Marquez und Andrea del Polito, die Tabelle im Maxi-Format vor dem Spiel in der Kabine aufhängt, ist nicht bekannt. Tatsache ist indes, dass die Unterbacher das Klassement in der Bezirksliga, Gruppe 2, anführen. Andererseits: Es ist erst ein Spieltag absolviert. Und der Gastgeber am morgigen Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr – Sportplatzanlage Weyersberg) scheint, bei allem Respekt vor der beim Saisonstart am Niermannsweg mit 1:4 unterlegenen SpVg. Solingen-Wald 03, aus einem anderen Holz geschnitzt.

Entsprechend ambitioniert sind die Ziele des DV, werden auch so formuliert. Die Verantwortlichen des Zweitplatzierten beim Abbruch der Saison 2020/21 lassen keinen Zweifel, dass Trainer Alfonso del Cueto (58) und seine Jungs heuer erneut ganz oben in der Tabelle mitmischen werden. Dies unterstreicht, trotz einer nicht gerade optimal gelaufenen Vorbereitung, nicht zuletzt die Aussage von Sportdirektor Vedat Atalay vor dem ersten Meisterschaftsspiel: „Insgesamt sind wir bisher zufrieden. Unsere neuen Spieler haben in den Testspielen ihre Qualität bewiesen. Wir wollen auf jeden Fall unter die ersten Drei kommen.“

Ein Anfang ist mit dem 2:1-Sieg im Derby gegen den direkten, dem sportlich ebenfalls am Weyersberg beheimateten Nachbarn FC Britannia gemacht. Jetzt kommt also der SC Unterbach, übrigens beim Saisonabbruch mit einem Spiel mehr Tabellendritter. Im direkten Vergleich trennten sich beide Teams 1:1. Aus SCU-Sicht seinerzeit ein verschenkter Sieg, weil den Solingern nach der SCU-Führung durch Chris Ribjitzky erst in der Schlussphase (81.) der Ausgleich gelang. Morgen sind die Karten neu gemischt.

„Wir fahren nach der mehr als eine Stunde lang tadellosen Leistung gegen Wald mit breiter Brust nach Solingen. Wir werden auch dort alles daransetzen, um unser Spiel durchzubringen, richten uns aber auf eine enge Partie ein. Kurz gesagt, wir wollen dort auf jeden Fall punkten“, betont Marquez. Der Übungsleiter ergänzt: „Der DV stellt zwar mit seinen Neuzugängen auch diesmal einen gut besetzten Kader, scheint mir aber vom Gefühl her nicht mehr ganz so stark wie in der letzten Spielzeit.“ Nach dem Abpfiff am Sonntag gegen 17.15 Uhr sind beide Seiten schlauer – so oder so.