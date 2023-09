Der Blick auf die Tabelle ist aktuell noch tabu Spitzenreiter Mettmann-Sport will beim Neusser HV siegen

Neusser HV – Mettmann-Sport. Vier Spieltage sind in der Oberliga erst gespielt. Trotzdem sind die Handballer von ME-Sport mit nur einem Minuspunkt aus dem Auftakt-Uentschieden beim TV Geistenbeck alleiniger Tabellenführer. Für Andre Loschinski ist das nur eine schöne Momentaufnahme. „Wir schauen aktuell gar nicht auf die Tabelle und wissen, dass sie so früh in der Meisterschaft wenig aussagekräftig ist“, sagt der Mettmanner Trainer. Wenn seine Mannschaft aber am Samstagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) beim Neusser HV erneut doppelt punktet und ihre Spitzenposition verteidigt, wird sicher auch Loschinski einen freudigen Blick auf das Gesamtklassement wagen.