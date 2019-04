Handball : Oberliga-Derby zieht Handball-Fans in Bann

Unitas-Trainer Kai Müller (stehend vorne rechts) rechnet wieder mit einer vollen Tribüne im Mettmanner Herrenhaus. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann/Haan ME-Sport will Spitzenreiter DJK Unitas Haan Paroli bieten und sich für die deutliche Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Das Oberliga-Derby steht unter ganz besonderen Vorzeichen. Zum einen kommt Spitzenreiter Unitas mit einem Sieg dem Aufstieg in die Regionalliga immer näher. Auf der anderen Seite warnt Haans Trainer: „Die Mettmanner stehen nicht zwingend Spalier im Herrenhaus.“ Der Grund liegt auf der Hand: Die glatte 22:34-Niederlage der ME-Sport-Handballer kam seinerzeit in der Halle an der Adlerstraße einer Demontage gleich. Deshalb verzog sich Jürgen Tiedermann gleich nach dem Abpfiff kommentarlos in die Kabine. Jetzt aber kündigt der Mettmanner Trainer an: „Am Samstag kommt es zu einem stimmgewaltigen Derby gegen Haan.“ Der Tabellenführer kann sich also auf eine hitzige Atmosphäre gefasst machen.

In der Hinrunde ging ME-Sport mit vier Siegen in Folge und breiter Brust in das Lokalduell. Jetzt stehen die Vorzeichen beileibe nicht so günstig, denn zuletzt kassierte das Tiedermann-Team drei Niederlagen hintereinander. Gegen zwei Abstiegskandidaten mussten sich die Mettmanner sogar vor eigenem Publikum geschlagen geben. Vor allem der kleine Kader, der durch Verletzungen und Krankheiten immer weiter dezimiert wird, sorgt beim Trainer für Sorgenfalten. Deshalb hängen auch im heutigen Heimspiel (17.30 Uhr, Herrenhaus) die Trauben für die Gastgeber sehr hoch. Doch Tiedermann erwartet eine kämpferische Vorstellung seiner Truppe. „Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen und den Nachbarn ärgern. Entsprechend motiviert starten wir in die Partie“, erklärt der ME-Sport-Coach. Allerdings muss er abwarten, welches Personal zur Verfügung steht. „Wer auf der Platte stehen wird, entscheiden wir nach der Aufwärmphase kurzfristig“, erläutert Tiedermann. Von einem taktischen Kniff will er dabei nichts wissen, sieht die Maßnahme vielmehr dem angeschlagenen Kader geschuldet. Zugleich lobt der Mettmanner Trainer den Gegner. „Im Hinspiel war es schon schwer, den groß gewachsenen Innenblock zu überwinden.“