Das Oberliga-Derby bleibt bis zum Abpfiff hart umkämpft Spitzenreiter Baumberg siegt beim Verfolger VfB 03 Hilden

VfB 03 Hilden – Sportfreunde Baumberg 0:1 (0:0). Rund 400 Zuschauer fanden den Weg auf die Anlage an der Hoffeldstraße. Die Fußball-Fans sahen am Ende einer intensiven Begegnung einen jubelnden Salah El Halimi. Damit bleiben die Punkte zwar irgendwie in Hildener Hand – der Trainer der Sportfreunde Baumberg lebt hier schon viele Jahre –, allerdings entsprach das nicht ganz den Vorstellungen des VfB 03. In der siebten Partien auf Oberliga-Niveau kassierte die Mannschaft von Tim Schneider damit erstmals eine Niederlage gegen die SFB.