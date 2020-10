Fußball : Spitzenreiter ASV Mettmann ist beim Aufsteiger Bayer Favorit

Die Mannschaft von Daniele Varveri tritt mit breiter Brust in Wuppertal an. Doch der Trainer warnt, den Bezirksliga-Neuling zu unterschätzen.

SV Bayer Wuppertal – ASV Mettmann. Vor einer guten Saison scheint Fußball-Bezirksligist ASV Mettmann zu stehen. Nach vier Spieltagen schauen die Mettmanner als Spitzenreiter auf die anderen Teams der Liga. Es ist schon etwas länger her, dass der ASV diese Positon einnahm. „Genauer gesagt drei Jahre. Das war die Saison, als wir damals in die Landesliga aufgestiegen sind“, erläutert Orhan Hazer, Der Sportliche Leiter schiebt aber direkt hinterher, dass dies nicht zu einer Parallele führen muss. „Bei uns denkt derzeit keiner an Aufstieg. So eine Zielvorgabe hat der Vorstand trotz der vielen guten Neuzugänge bewusst nicht vertont. Da sollte man auf dem Teppich bleiben.“ Es sind eher die gedämpften Töne, die aus der ASV-Vorstandsetage kommen. Das klang in der Vergangenheit auch schon einmal anders.