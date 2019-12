Fußball : Spitzenreiter FCW fertigt Mettmann klar ab

Nach dem 5:1-Erfolg im Derby sind die Wülfrather Fußballer in der Bezirksliga Herbstmeister. Gastgeber ASV , der sich nach der Pause steigerte, steht trotz der Niederlage im sicheren Mittelfeld.

ASV Mettmann – 1. FC Wülfrath 1:5 (0:4). Auch am letzten Spieltag der Hinrunde agierte Spitzenreiter Wülfrath souverän und holte mit dem klaren Erfolg im Derby souverän die Herbstmeisterschaft. Vor allem im ersten Durchgang waren die Gäste drückend überlegen und nutzen gravierende Abwehrfehler der Mettmanner zu einer beruhigenden 4:0-Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste einen Gang zurück. Da zudem der ASV sich dann deutlich steigerte und die FCW-Abwehr zumindest phasenweise in Verlegenheit brachte, wurde die zunächst einseitige Partie etwas offener und ausgeglichener. Letztlich gab es am verdienten Sieg der Wülfrather aber keinen Zweifel.