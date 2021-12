Fußball : Spitze: VfB 03 Hilden fegt TSV Meerbusch vom Platz

In den ersten 15 Minuten der Oberliga-Partie legten die Hildener den Grundstein für den 5:0-Erfolg bei ihrem Ex-Trainer Toni Molina.

TSV Meerbusch – VfB 03 Hilden 0:5 (0:3). Die Fußballer des VfB 03 erwischten in Meerbusch einen Traumstart. Gerade einmal 13 Minuten waren in der Oberliga-Begegnung absolviert, da lagen die Hildener schon mit 3:0 in Führung. TSV-Trainer Toni Molina hatte sich den Start gegen seinen Ex-Klub wohl ganz anders vorgestellt, während sein früherer Mannschaftskamerad Tim Schneider bester Laune war. „Wir hatten die Partie von Anfang an unter Kontrolle, unser Matchplan ist früh aufgegangen“, sagte der VfB-Coach und stellte fest: „Die Jungs haben zielstrebig und sauber kombiniert.“

Gleichwohl warnte der VfB 03-Trainer seine Mannschaft, nicht vorzeitig einen Gang runterzuschalten. „3:0 ist ein ganz gefährliches Ergebnis. Es scheint so komfortabel, aber wenn das 3:1 fällt, kommt man schnell ins Schwimmen. Wir wollten deshalb keinen Zweifel an unserem Sieg aufkommen lassen“, erläuterte der 39-Jährige. Auch deshalb brachte Schneider im Laufe der zweiten Halbzeit fünf frische Kräfte, darunter den quirligen Gianluca de Meo. Der 27-Jährige, der in der Vergangenenheit oft verletzt ausfiel, soll behutsam zu alter Stärke herangeführt werden.

Mit dem klaren Erfolg übernahmen die Hildener am Donnerstag die Tabellenspitze in der Oberliga, die ihnen zumindest bis zum Ende der Partie der SSVg Velbert am Freitagabend gewiss war. „Das ist eine schöne Momentaufnahme“, sagte Tim Schneider und berichtete: „Wir haben direkt in der Kabine gefeiert. So etwas muss man einfach mal genießen.“ Seine Mannschaft bekam als Belohnung den Montagabend trainingsfrei, um den Erfolg übers Wochenende richtig sacken zu lassen. Dienstag und Donnerstag stehen dann die nächsten intensiven Trainingseinheiten an, denn am Samstag kommt mit dem Tabellendritten 1. FC Bocholt der nächste dicke Brocken an die Hoffeldstraße. „Wir wollen immer drei Punkte holen“, macht der VfB-Coach aus dem Ziel seines Teams keinen Hehl. Im letzten Spiel des Jahres geht es dann zur SSVg Velbert. Beide Oberliga-Kontrahenten tituliert Schneider übrigens als „Top-Klubs und Aufstiegsasprianten“.