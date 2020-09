Handball : Spiecker-Team will jetzt auswärts beide Punkte holen

Spiecker-Team will jetzt auswärts beide Punkte holen

Svenja Trunk (Mitte) fehlte in dieser Woche beim Training. Foto: Blazy, Achim (abz)

Bislang verzeichnen die Mettmanner Verbandsliga-Handballerinnen eine magere Auswärtsbilanz. Das soll sich am Wochenende in Lank ändern.

TD Lank II – Mettmann-Sport (Frauen). Mit 4:4 Punkten und einem exakt ausgeglichenen Torverhältnis belegen die Handballerinnen von ME-Sport nach vier Verbandsliga-Begegnungen einen Platz im Mittelfeld. Während sich die Mannschaft von Spielertrainerin Kim Spiecker in der Fremde schwer tat, gewann sie beide Heimspiele klar. Nach der Niederlage in der Vorwoche beim TV Ratingen müssen die Mettmannerinnen allerdings nun wieder ein Auswärtsspiel bestreiten. Bei der Zweitvertretung von Treudeutsch Lank soll auch in fremder Halle doppelt gepunktet werden.