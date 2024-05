Special Olympics – Landesspiele in Münster 2024 Steven Wilkinson freut sich auf den Start

Nur noch wenige Tage, dann beginnen in Münster die Special Olympics Landesspiele 2024. Vom 22. bis 25. Mai messen sich rund 1500 Athleten mit geistiger Behinderung in ganz unterschiedlichen Konkurrenzen. Wettbewerbe in 18 Sportarten stehen auf dem Programm – von Badminton über Handball und Leichtathletik bis hin zum Tischtennis. „Dabei sein ist alles“ heißt das Motto – und auch Steven Wilkinson ist wieder mit von der Partie. Der Hildener ist seit 2006 bei der Lebenshilfe Mettmann. Ein Jahr später startete er erstmals bei den Special Olympics – in Shanghai. Eine Veranstaltung, die ihm lebenslang in Erinnerung bleibt, schon allein aufgrund der langen Anreise. „17 Stunden im Flugzug“, sagt er vergnügt und nennt dann auch noch die Winterspiele in Südkorea, die ihm nicht minder gut gefallen haben. Doch auch die Wettkämpfe in Österreich 2017 haben es ihm angetan und natürlich die World Games im vergangenen Jahr in Berlin.