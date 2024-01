Special Olympics: Alexander Fleckenstein Die Platzierung ist für den Hildener nicht so wichtig

Die größte inklusive Wintersportveranstaltung in Deutschland startet am Montag in Thüringen. Vom 29. Januar bis zum 2. Februar treten rund 900 Sportler bei den nationalen Special Olympics an. In Erfurt, Oberhof und Weimar steigen Wettbewerbe in zehn Sportarten. Mit von der Partie sind acht Athleten, die bei der Sportabteilung der Lebenshilfe Kreis Mettmann trainieren. Darunter ist der Hildener Alexander Fleckenstein, der in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom an den Start geht.