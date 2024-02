Special Olympics Hildener Alexander Fleckenstein holt Gold

Die Lebenshilfe-Athleten freuten sich über einen gelungenen Auftakt, denn in den ersten Wettkämpfen sicherte sich das Team aus dem Kreis Mettmann in Oberhof gleich mehrere Podiumsplätze. Herausragend war die Leistung des Hildeners Alexander Fleckenstein, der im Riesenslalom mit seinen Unified-Partner Peter Roth (Skiclub Hilden) in seiner Kategorie die Goldmedaille holte. Das intensive Training in der Neusser Skihalle sowie die vielfältige Konditions- und Kraftarbeit trugen also Früchte.