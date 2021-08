Fußball : Sparta nutzt die Schwächen des SC Unterbach clever aus

UNTERBACH Am Sonntag erwarten die Unterbacher Bezirksliga-Fußballer auf der eigenen Anlage den A-Kreisligisten Rot-Weiß Lintorf zum nächsten Testspiel.

Irgendwie entsprach das Endergebnis auch dem aktuellen Leistungsstandard beider Mannschaften. Sparta Bilk Düsseldorf aus der Bezirksliga-Gruppe 1 gewann gegen den SC Unterbach (Gruppe 2) mit 3:1 (1:0). „Die Bilker sind in der Vorbereitung offensichtlich schon etwas weiter als wir. Die haben das schon clever gemacht und dabei einige Unzulänglichkeiten in unserem Spiel, besonders in unserer Defensivarbeit, konsequent zu Gegentoren genutzt“, schlussfolgerte Jörg Spanihel. Der Fußballchef des SCU ging mit seiner Elf aber nicht zu hart ins Gericht: „Unabhängig davon, dass wir dem Gegner zumindest zwei Gegentore selbst auflegten, war das keine schlechte Vorstellung unserer Jungs.“