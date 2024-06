Reortage vom 3x3-Basketball 101 Teams gehen in Hilden auf Korbjagd

„Drei, zwei, eins“ – der Sprecher am Technikpult zählt die Sekunden herunter, gibt das Startsignal – und der erste Angriff läuft. Zwölf Sekunden Zeit bleibt dem ballführenden Team nun, das Spielgerät im Korb zu versenken. Dann eine Körpertäuschung, ein Wurfversuch – doch die 14-jährige Janna rettet mit einem beherzten Block. Nun dribbelt ihre Kollegin Amelie mit dem Ball erst einmal aus dem Halbkreis hinaus, steckt ihn zwischen zwei Gegenspielerinnen durch zu Mette. Und die trifft! Am Ende siegt ihr Team „VfB“ mit 6:4. Und die Spielerinnen laufen jubelnd zu ihren Schulkolleginnen vom Helmholtz-Gymnasium. Der erste Sieg der Lokalmatadorinnen ist geschafft. „Und wir haben nur noch ein weiteres Spiel, weil es sonst keine Anmeldungen in unserer Altersklasse gibt“, erklärt Mette anschließend.