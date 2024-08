Fußball-Regelungen 2024/25 So funktionieren Auf- und Abstieg in der Landesliga

Sieben Absteiger: Gibt es, wenn nur drei Teams aus der Oberliga in die Landesliga absteigen müssen. Dieses Szenario tritt nur dann ein, wenn es keinen Absteiger aus der Regionalliga in die Oberliga gibt, aber umgekehrt ein Team aus der Oberliga in die Regionalliga aufsteigt. Tritt dieser Fall ein, ermitteln die Tabellen-15. aus beiden Landesliga-Staffeln am Ende der Saison in einer Relegationsrunde den siebten Absteiger.