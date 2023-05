Skaterhockey Hilden Flames suchen Bundesliga-Nachwuchs

Hilden · Die nächste Heimbegegnung der Herrenmannschaft in der Zweiten Skaterhockey-Liga steigt am 13. Mai in der Dr.-Ellen-Wiederhold-Halle.

06.05.2023, 14:00 Uhr

Im Bundesliga-Duell gegen den HC Merdingen lauerte Timo Funk (rechts) auf seine Torchance. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker

Vor 25 Jahren gründeten sich die Hilden Flames. Der Skaterhockey-Klub nahm seinerzeit mit einer Jugendmannschaft den Spielbetrieb auf. Nur ein Jahr später schlüpften die Inlineskater als Abteilung unter das Dach der Hildener AT und spielten erstmals in der Dr.-Ellen-Wiederhold-Halle, die noch heute ihre Heimstätte ist. Inzwischen können Zuschauer dort regelmäßig Bundesliga-Atmosphäre genießen, denn 2018 gelang der Herrenmannschaft der umjubelte Aufstieg in die Zweite Liga. Seither hält das Team allen Widrigkeiten wie Corona zum Trotz die Klasse.