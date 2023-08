Außenseiter SpVg. 05/06 zieht im Niederrheinpokal den Kürzeren Oberligist SFB ist für die Süder eine Nummer zu groß

SpVg. Hilden 05/06 – Sportfreunde Baumberg 0:4 (0:3). Die von den Gastgebern insgeheim erhofften besonderen „Gesetzmäßigkeiten“, die der Pokalwettbewerb manches Mal mit sich bringt – sie griffen nicht in der Auftaktrunde des Niederrheinpokals vor über 200 Zuschauern auf dem Sportplatz am Weidenweg. Deshalb nicht, weil der Oberliga-Spitzenreiter zwar mit seiner „zweiten Garnitur“ angereist war, die hingegen gleich von Beginn an klar machte, wer sportlich das Sagen hat. Kaum waren drei Minuten absolviert, da lagen die Gäste bereits vorne. Durch den wuchtigen Kopfball des freistehenden Abwehrspielers Anthony Oscasindas im Anschluss an eine Ecke. Von diesem Rückschlag noch nicht erholt, hieß es vier Minuten darauf bereits 0:2. Den Rückpass von der Grundlinie durch Melva Luzalunga ließ 05/06-Torhüter Pascal Carla nach vorne abprallen – Tim Knetsch nahm das Geschenk dankend an. Damit war die Partie früh vorentschieden.