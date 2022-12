Fußball-Bezirksliga Schlusslicht SCU verliert weiter an Boden

SC Unterbach – BV Wevelinghoven 0:3 (0:1). Das war alles andere als ein versöhnlicher Jahresabschluss für den Tabellenletzten der Bezirksliga, Gruppe 1. Das Ergebnis ohnehin nicht, wobei Wevelinghoven immerhin den vierten Sieg in Serie feierte. Ergebnistechnisch also nichts Neues beim SCU. Dafür hatte sich bereits vor dem Anpfiff etwas getan, denn Ibo Cöl, der das Amt Mitte Oktober angetreten hatte, wird, ebenso wie sein „Co“ Günter Dembski, in Zukunft nicht mehr auf der Trainerbank sitzen.