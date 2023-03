Fußball-Landesliga Schlusslicht 1. FCW trifft in Solingen auf Engin Kizilarslan

DV Solingen – 1. FC Wülfrath. Nachdem Landesliga-Schlusslicht Wülfrath am vergangenen Sonntag gegen den Spitzenreiter Union Frintrop eine klare 0:5-Niederlage kassierte, steht das Team von Leo Petereit am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellenvierten DV Solingen erneut vor einer schweren Aufgabe. Der Aufsteiger verfügt über eine erfahrene Mannschaft, in der mit Takara Türkmen (früher unter anderem beim Oberligisten Cronenberger SC), Ismail Cakici (früher beim Oberligisten Ratingen 04/19) und Tayfun Uzunlar (früher beim Oberligisten TuRU Düsseldorf) starke Fußballer zum Kader gehören. Ein alter Wülfrather Bekannter sitzt auf der Trainerbank der Solinger. Engin Kizilarslan spielte viele Jahre für die FCW, war Kapitän und prägende Persönlichkeit im Team.