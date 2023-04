Fußball-Landesliga Schlusslicht 1. FC Wülfrath ist in Velbert ohne Chance

SC Velbert – 1. FC Wülfrath 3:0 (1:0). Die erwartet klare Niederlage gab es für das Schlusslicht Wülfrath beim ambitionierten Tabellendritten. „Der Sieg für die Velberter geht vollauf in Ordnung. Der Oberliga-Absteiger ist für mich spielerisch eines der besten Teams der Landesliga“, sagte Leo Petereit. Trotz der Niederlage und und der fast aussichtslosen Tabellensituation betont der FCW-Coach, dass sich seine Mannschaft noch nicht aufgegeben hat und an das kleine Fünkchen klammert, theoretisch dem Abstieg doch noch entrinnen zu können. „Im nächsten Heimspiel erwarten wir mit Niederwenigern einen der Aufstiegsfavoriten. In den danach noch folgenden vier Partien bis zum Ende der Saison geht es gegen Teams, die wie wir ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen. Da wollen wir einfach mal abwarten was da noch für uns geht“, hat der FCW-Trainer seinen Optimismus nicht verloren.