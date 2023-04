Fußball-Landesliga Schlusslicht 1. FCW befindet sich auf Abschiedstour

Sportfreunde Niederwenigern – 1. FC Wülfrath. Es sind nur noch wenige Spieltage, dann ist voraussichtlich für die FCW-Fußballer das Kapitel Landesliga beendet. Die Wülfrather gehörten etliche Jahre dieser Liga an, absolvierten jedoch auch einige Spielzeiten in der Ober-, Niederrheinliga und Verbandsliga, ehe es 2016 für vier Saisons sogar runter bis in die Bezirksliga ging. Richtig wohl fühlte sich der Wülfrather Traditionsverein – entstanden aus einer Fusion der ehemaligen Klubs SV Flandersbach, SSG Wülfrath und Sportfreunde Schlupkothen – aber in der Landesliga.