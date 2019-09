Fußball : Schiri bricht das Hildener Ortsderby der Aufsteiger MSV und SV Ost ab

SC Unterbach feiert in der Düsseldorfer Kreisliga A einen nervenaufreibenden Sieg bei der SG Benrath-Hassels. SSV Erkrath kassiert die dritte Niederlage in Folge.

SC Unterbach – SG Benrath-Hassels 2:1 (1:1). (ER) Der Bann ist gebrochen. Nach drei Niederlagen in der vergangenen Saison (einschließlich im Kreispokal) feierte der SCU gegen die Benrather wieder einen Sieg. Mit einem direkt verwandelten Freistoß legte Nuri Gülmez das 1:0 vor (20.) Bereits eine Minute später glichen die Gäste durch Adam Novotny aus. Der Siegtreffer (54.) ging auf das Konto der Abwehrspieler Timo Bischoff, der von rechts flankte und Daniel Keip, der am zweiten Pfosten stehend mit einem sehenswerten Volleyschuss vollendete. „Der Sieg geht völlig in Ordnung, aber wir hätten unsere Torchancen konsequenter nutzen müssen. So einen knappen Spielverlauf brauchen wir auch nicht jeden Sonntag“, urteilte Unterbachs Fußballchef Jörg Spanihel. Aus der Ampelkarte gegen die SG (64.) schlugen die Gastgeber kein Kapital.