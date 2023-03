Jahresversammlung SC Unterbach wählt neuen und verjüngten Vorstand

Beim Sportclub Unterbach wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung die Weichen für die Zukunft neu gestellt. Insbesondere was die handelnden Personen im Vorstand angeht. Uwe Droste, der den Klub 24 Jahre lang als 1. Vorsitzender leitete, stellte sich bereits im Vorfeld nicht mehr zur Wahl. Ebenso wie Droste, dessen Arbeit in den vergangenen Jahren unter anderem hinsichtlich der baulichen Erweiterungen auf der Anlage am Niermannsweg große Anerkennung fand, traten auch der bisherige 2. Vorsitzende Gerd Petrie und Geschäftsführerin Beatrice van Dyk von ihren Ämtern zurück.