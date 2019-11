Fußball : SCU verpasst Sprung in die nächste Runde

Tobias Schössler (links) traf zum 1:1 und leistete später die Vorarbeit zur Unterbacher 2:1-Führung durch Rachid Loukil. Foto: Blazy, Achim (abz)

Im Pokalduell geben die Unterbacher Fußballer eine 2:1-Führung aus der Hand. Jetzt liegt der Fokus auf der Meisterschaft.

SC Unterbach – SG Benrath-Hassels 2:3 (2:1). Kurz vor der Halbzeitpause traf Marin Lilic nur den Querbalken des Benrather Gehäuses. Das wäre die Vorentscheidung zugunsten der zunächst ohne sechs Stammkräfte angetretenen Unterbacher gewesen – und der Einzug in die vierte Runde des Düsseldorfer Kreispokals. In den zweiten 45 Minuten drehten die Gäste, an gleicher Stätte im Kreisliga A-Punktspiel Anfang September mit 1:2 unterlegen, den Spieß noch herum.

„Unsere Pausenführung ging sicher in Ordnung. Aber insgesamt war der Sieg der Benrather schon verdient. Die waren in den Zweikämpfen galliger und hatten bei ihren entscheidenden zwei Treffern auch die nötige Portion Glück. Wir können uns jetzt wieder auf das Wesentliche konzentrieren“, fasste Jörg Spanihel zusammen. Was Unterbachs Sportlicher Leiter damit (indirekt) meint, ist der aktuell sehr spannende Aufstiegskampf in der Kreisliga A mit dem SV Hösel, dem TSV Urdenbach, dem DSV 04 und TuSA 06 als ärgste Rivalen.

Info Kreispokal Düsseldorf 3. Runde: Rather SV – TSV Eller⇥3:0 Sportring Eller – SV Hösel⇥1:6 SC Unterbach – SG Benrath-Hassels⇥2:3 FC Büderich – DJK Sparta Bilk⇥Fr. 19.30 Uhr FC Kosova – MSV Düsseldorf⇥Sa. 16.00 Uhr SG Unterrath – SC Rhenania Hochdahl⇥Sa. 17.00 Uhr DJK TuSA 06 – Düsseldorfer SV 04⇥Di. 20.00 Uhr Düsseldorfer SC 99 – SV Wersten 04⇥Mi. 19.30 Uhr

Die durch Gürkan Gülten erzielte SG-Führung (12.) glich Tobias Schössler mit einem Schuss von der Strafraumgrenze eine Viertelstunde später aus. Rachid Loukil (34), im Sommer 2015 von eben jener SG Benrath-Hassels gekommen, sorgte in der 39. Minute für die bis dahin verdiente Unterbacher Führung. Marvin Kurz und Tobias Schössler leisteten die Vorarbeit. Für Kurz, zuletzt bei Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf aktiv, war es nach Ablauf einer Wechselsperre der erste Pflichtspieleinsatz für den SCU. „Marvin verfügt über Zweikampfstärke sowie großes Spielverständnis und ist auf jeden Fall eine Bereicherung für unser Mittelfeld“, lobte Spanihel den 26-jährigen Zugang.

Die Unterbacher Führung hatte in Durchgang zwei indes nur zehn Minuten Bestand, weil Leon Schilling bei seinem unglücklichen Abwehrversuch ins eigene Netz traf. Pech, andererseits hätte der hinter ihm freistehende Gäste-Spieler Torhüter Jürgen Brückner wohl ohnehin das Nachsehen gegeben. Den Siegtreffer (73.) markierte die Düsseldorfer durch Offensivakteur Veli Velija dann wieder selbst. „Da waren wir auf unserer rechten Abwehrseite überhaupt nicht im Bilde. Alles in allem hat unsere Elf aber keineswegs enttäuscht. Das war ein guter Auftritt gegen starke Benrather, nur das Ergebnis stimmte am Ende nicht“, schlussfolgerte Jörg Spanihel.

Zumindest an einer Verlängerung fehlte nicht viel: Kurz setzte den als Feldspieler eingewechselten (nominellen Torhüter) Andreas Miheev in Szene, doch Schössler scheiterte nach dessen Zuspiel in bester Schussposition am klasse reagierenden SG-Torsteher Kashayar Goudarzi.

SC Unterbach: Brückner – Heinecke (46. Bischoff), Ziegler, Bruchhaus, Keip, Schilling, Kurz, Pynappel (77. Miheev), Lilic (46. Gülmez), Loukil, Schössler.

(ER)