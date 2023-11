Fußball-Kreisliga A Düsseldorf SC Unterbach vergibt gegen Hilden 05/06 zu viele Chancen

SC Unterbach – SpVg. Hilden 05/06 1:1 (1:1). Die Meinungen nach dem Abpfiff des aufgrund eines Legionellenbefalls im neuen Kabinentrakt am Sportplatz Weidenweg kurzfristig nach Unterbach verlegten Nachbarschaftsduells lagen nicht so weit auseinander. SCU-Coach Dimi Thoidis: „Ein guter, kompakter Auftritt unserer Elf. Das einzige Manko: Wir haben die teils überzeugend herausgespielten Torchancen nur unzureichend genutzt. Deshalb bin ich zwar mit der Leistung, nicht aber mit dem Ergebnis zufrieden. In der zweiten Halbzeit waren wir dem Siegtreffer jedenfalls näher als die Hildener.“