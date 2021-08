Fußball : SC Unterbach testet Sonntag gegen den ASV Mettmann

UNTERBACH Für den SC Unterbach ist es noch nicht die Generalprobe vor dem Start in die Meisterschaftsrunde der Bezirksliga, Gruppe 2. Die erfolgt erst am kommenden Mittwoch (18. August – 19.30 Uhr) auf eigenem Platz gegen den SV Union Velbert.

Ebenfalls auf dem Sportplatz am Niersmannsweg wird an diesem Sonntag um 15 Uhr die Partie gegen den ASV Mettmann angepfiffen.

Die von Daniele Varveri trainierten Kreisstädter belegten in Gruppe drei sogar den ersten Tabellenplatz. Und keine Frage: Der ASV zählt auch in der neuen Spielzeit zum Kreis der Aufstiegskandidaten. Was wiederum Rückschlüsse auf einen ambitionierten Auftritt am Sonntag in Unterbach zulässt.