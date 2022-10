Fußball, Bezirksliga : SCU gibt den Sieg noch spät aus der Hand

Unterbach In einer hektischen Schlussphase mit vielen Karten kassieren die Unterbacher Bezirksliga-Fußballer vom TV Kalkum-Kalkum noch das 3:3, obwohl sie 3:0 geführt hatten.

SC Unterbach – TV Kalkum-Wittlaer 3:3 (3:1). Für das Schlusslicht ein gefühltes „Achterbahn-Spiel“ mit Höhen und Tiefen. Unterbach stand dicht vor dem zweiten Sieg, musste sich aber durch das späte Kopfballtor (90.+3) von Erlind Ismani im Anschluss an eine Ecke, mit einem Remis begnügen. Erst einige Minuten nach dem Abpfiff hatten sich die die Gemüter dann wieder beruhigt: Zuvor machten unter anderem zwei Ampelkarten gegen Kalkum (90. und 90.+4) sowie „Gelb“ für SCU-Coach Ibo Cöl die hoch kochenden Emotionen in beiden Lagern deutlich.

In der ersten halben Stunde rieben sich die Anhänger des SCU einigermaßen verwundert die Augen. Ihre Mannschaft hatte Spiel und Gegner weitgehend im Griff, kombinierte zielstrebig nach vorne und ließ in der Defensive nichts zu. Verdienter Lohn war die 2:0-Führung durch den in der ersten Halbzeit überragend aufspielenden Leon Schilling. Der rechte Außenbahnspieler setzte sich beim Führungstor energisch durch (3.) und traf neun Minuten darauf nach der Ecke von Shunta Murakami mit einem wuchtigen Kopfball zum 2:0. Als dann noch Cedric Giesen aus spitzem Winkel auf 3:0 stellte (32.), schien die Fußballwelt am Niermannsweg erst recht in Ordnung.