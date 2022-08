Fußball-Vorbereitung : SCU sagt Test beim 1. FC Wülfrath ab – es fehlt  Personal

UNTERBACH Für die Mannschaft von Andi del Polito beginnt die Saison bereits am Mittwoch mit der Erstrundenbegegnung im Düsseldorfer Kreispokal

Das sah doch schon recht ordentlich aus, was der SC Unterbach da beim 4:1 (1:1)-Testspielerfolg gegen den GSC Hellas Düsseldorf auf den Platz brachte. Im fünften Anlauf der erste Sieg des Bezirksligisten. „Wir haben das Spiel weitgehend kontrolliert, hatten vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit gefühlte 70, 80 Prozent Ballbesitz. Man merkt unserem Spiel schon an, dass die einzelnen Puzzle­teile jetzt immer besser zusammenpassen“, urteilte Trainer Andi del Polito.