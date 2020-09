Fußball : SC Unterbach nutzt seine Top-Chancen nicht

Daniel Mion (rechts) vergab eine der guten SCU-Möglichkeiten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Letztlich muss der Aufsteiger die Überlegenheit des etablierten SSV Berghausen anerkennen. Die Gastgeber werfen erfolgreich ihre Erfahrung in die Waagschale.

SSV Berghausen – SC Unterbach 2:0 (0:0). Unter dem Strich ging der Sieg der Berghausener in Ordnung. Daran ließ auch Unterbachs Trainer Roberto Marquez keinen Zweifel. Nur, die Partie hätte durchaus einen anderen Verlauf nehmen können, wenn der Aufsteiger seine zwei hundertprozentigen Möglichkeiten vor dem Seitenwechsel nutzt. Said Oughalmi verstolperte frei vor SSV-Keeper Daniel Nellen die erste Chance (12.). Zehn Minuten darauf schoss Kapitän Daniel Mion das Spielgerät freistehend am Tor vorbei. Gelegenheiten, die ein Aufsteiger eine Liga höher einfach nicht liegen lassen darf. Die Quittung sollte dann ganz am Ende folgen. Auch die vermeintliche Kopfballchance von Chris Ribjitzki, der sich nach einer Stunde bei der eigentlich präzisen Hereingabe von Tobias Schössler verschätzte, den Ball erst gar nicht traf, schien im Ansatz vielversprechend. Gleichwohl drei Momentaufnahmen, die nicht darüber hinweg täuschen dürfen, dass Berghausen als gestandener Bezirksligist weitgehend Chef im Ring war.

„In der ersten Halbzeit konnten wir die Partie noch weitgehend ausgeglichen gestalten, selbst wenn der Gegner schon in dieser Phase am Drücker war. Schade nur, dass wir aus unseren beiden klaren Chancen nichts gemacht haben. Da hätte die Partie in eine andere Richtung laufen können“, urteilte Marquez. Der SCU-Trainer ergänzte: „Nach der Pause hatte der Gegner durchweg spielerische Vorteile. Wir hatten damit so unsere Probleme, weil viele Offensivaktionen über die rechte Außenposition kamen. Da hatten wir phasenweise nur wenig Zugriff. Insgesamt präsentierte sich der Gegner als clevere, abgezockte Bezirksligatruppe, die immer wieder anrannte und sich dann spät für ihren nimmermüden Einsatz belohnte“.

Bei den Gästen verdiente sich Marcel Aust die Bestnote. Der erfahrene Keeper stellte sich bei seiner Saisonpremiere in bester Verfassung vor, verhinderte mit zahlreichen Paraden eine deutliche Niederlage. So bereits im ersten Durchgang im direkten Duell gegen Sinan Pekuz, den der starke Robin Bastian nach einem Antritt über die rechte Seite in Szene gesetzte hatte. Vor dem 0:1-Rückstand (86.) reagierte der 34-Jährige zunächst klasse, war erst im Nachschuss durch den ehemaligen Rhenania Hochdahl-Angreifer Benedikt Brusberg zu bezwingen. Den Schlusspunkt setzte Bastian zwei Minuten später. Damit krönte der SSV-Kapitän seinen ausgezeichneten Gesamtauftritt an diesem Nachmittag.