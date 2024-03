Fußball-Kreisliga A SC Unterbach lässt sich im Derby nicht stoppen

SC Unterbach – SSV Erkrath 5:1 (1:0). Das Derby der Düsseldorfer Fußball-Kreisliga A lockte am Donnerstagabend rund 150 Zuschauer an. Bereits bei der Verlesung der Aufstellungen machten sich die beiden Fanlager lautstark bemerkbar. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten am Ende indes nur die SCU‑Anhänger allen Grund zur Freude. Ihre Mannschaft krönte mit vier Volltreffern – und dem dritten Sieg in Folge – den nach dem Seitenwechsel starken Auftritt.