Fußball : SC Unterbach hält sich wacker gegen den Rather SV

UNTERBACH Die Bezirksliga-Fußballer überzeugen gegen den Düsseldorfer Landesliga-Sechsten trotz dreier Gegentore mit einer konzentrierten Abwehr.

Das Endergebnis von 3:0 (1:0) für den Rather SV scheint auf den ersten Blick standesgemäß. Doch der SC Unterbach war im Testspiel gegen den Landesliga-Sechsten keineswegs drei Tore schlechter. „Unsere Mannschaft hat sich auch im dritten Spiel hintereinander gegen einen klassenhöheren Gegner gut präsentiert. Besonders in der ersten Halbzeit war es eine Partie auf Augenhöhe. Wir haben insgesamt wenig zugelassen und dem Gegner mit Zweikampfstärke und einer guten spielerischen Leistung alles abverlangt“, zollte Trainer Roberto Marquez seinem Team Respekt.

Die größte SCU-Chance in Durchgang eins (36.) vergab Tobias Schössler – RSV-Keeper Kevin Pfaff reagierte glänzend. Zuvor (28.) brachte Christian Bus die Gäste in Führung. Angesichts der guten Vorstellung vor dem Seitenwechsel hatte sich der Bezirksligist in der Halbzeitpause einiges vorgenommen. Das frühe 0:2 (47.) durch Moritz Steppler nahm den Platzherren aber erst einmal den Wind aus den Segeln. Gleichwohl nur vorübergehend, denn nach und nach berappelte sich der SCU wieder. Im Duett der Eingewechselten schoss Kevin Öllers auf Zuspiel von Bilal Aoutmann nur knapp vorbei. Später scheiterte Christian Schuh am zur zweiten Halbzeit gekommenen Torhüter Max Möllemann.

„Wir waren ordentlich im Spiel, haben gegen den eine Liga höher spielenden Gegner konzentriert verteidigt. Da hat vieles schon sehr zufriedenstellend zusammen gepasst“, so Coach Marquez, der dann auch das 0:3 (87.) von Marcel Schröder nicht überbewerten wollte. Schlussmann Marcel Aust, der in der ersten Hälfte gegen Torschütze Bus einmal klasse parierte, war hier machtlos. Einziger Wermutstropfen: Der Ausfall von Miguel Lopes wegen einer Sprunggelenkverletzung. Es war das erste Testspiel für den Abwehrmann, der bereits zuvor verletzungsbedingt einige Wochen pausieren musste.

Nach den drei Partien gegen die klassenhöheren Klubs TuRU 80 Düsseldorf (Oberliga), FC Pesch (Mittelrheinliga) und eben den Rather SV stehen für den SCU bis zum Rückrundenauftakt am 6. März noch zwei Vergleiche mit gleichklassigen Gegnern im Terminkalender. Auf dem Sportplatz am Niermannsweg sind TuS Gerresheim am 13. Februar (15 Uhr) und der Düsseldorfer SC 99 am 27. Februar (ebenfalls 15 Uhr) zu Gast.