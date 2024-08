Keeper Jakob Bongers ist auch der neue Torwarttrainer SC Unterbach greift jetzt wieder an

Die starken Leistungen in der Rückrunde der vergangenen Saison machen Appetit auf mehr. Der kurze Rückblick: Die erste Halbserie beendete der SC Unterbach als Dreizehnter. Dagegen stand bei der Endabrechnung am 2. Juni der fünfte Tabellenplatz. Allein daraus resultiert, was die neue Spielzeit angeht, eine grundsätzlich positive Erwartungshaltung.