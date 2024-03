Fußball-Kreisliga A SC Unterbach gewinnt deutlich bei Sportfreunde Gerresheim

SpVg. Hilden 05/06 – SC Düsseldorf-West II 2:2 (0:2). Die Leistungssteigerung in Durchgang zwei reichte nicht, um alle drei Punkte am Weidenweg zu behalten. „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Erst nach der Pause lief es besser, da zeigte unsere Mannschaft eine gute Reaktion, hatte mehr Spielanteile. Wir sind jetzt zwar acht Mal in Folge ungeschlagen, aber gegen die abstiegsfährdeten Oberkasseler war das unter dem Strich zu wenig“, resümierte 05/06-Coach Andi Kober. Dessen Elf geriet durch die Treffer von Henning Witzke (8.) und Kilian Russel (21.) früh ins Hintertreffen. Abdullah Albayrak (55. – Flanke Sascha Hofrath) und Taoufik Baouch (60. – Vorarbeit Onur Kocak) sorgten zeitig für den Gleichstand. Aus den Feldvorteilen machten die Süder in der Folge zu wenig, verpassten durch Kapitän Hofrath (78.) und Leif Horsch (85.) zwei vielversprechende Möglicheiten zum Siegtor.