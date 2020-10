Fußball : SC Unterbach erwartet reizvolle Begegnung in Wersten

In den vergangenen Jahren kreuzten sich die Wege der Unterbacher Fußballer mit den Düsseldorfern immer wieder – dabei gab es Höhen und Tiefen.

SV Wersten 04 – SC Unterbach. In der Saison 2018/19 traten sie noch gegeneinander in der Kreisliga A an. In Wersten siegte der SCU seinerzeit mit 4:2, unterlag dann aber Ende Februar 2019 zu Hause mit 1:2 – durch ein Tor in der Nachspielzeit von Swan Oehme, derzeit spielender Co-Trainer beim SVW neben Chefcoach Dennis Kronenberg. Eine Niederlage, an der die Unterbacher, zum Jahreswechsel zusammen mit TuS Gerresheim noch an der Tabellenspitze, in den folgenden Monaten arg zu knabbern hatten. Die Folge: Gerresheim und Wersten stiegen im Juni 2019 in die Bezirksliga auf – Unterbach blieb der undankbare dritte Rang. Schnee von gestern. Die Aktualität ist bekannt. Der SCU kletterte in diesem Sommer als Kreisliga A-Vizemeister eine Etage höher. Dort beendete der SVW die Saison auf einem Abstiegsplatz.