Fußball : SC Unterbach erwartet den nächsten Aufstiegskandidaten

Torhüter Marcel Aust ist ein erfahrener Rückhalt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Bezirksliga-Neuling hat die Niederlage in Berghausen abgehakt. In der Partie gegen den Favoriten DV Solingen will die Mannschaft nun bis zum Abpfiff konzentriert agieren.

Von Elmar Rump

SC Unterbach – DV Solingen. Nein, die 0:2-Niederlage in Berghausen wirft den SC Unterbach nicht zurück. Bei der Spielanalyse am Dienstagabend zeigte das Trainerduo Roberto Marquez/Andrea del Polito vielmehr die positiven Aspekte auf.

„Es war klasse zu sehen, wie wir gegen einen etablierten, spielerisch starken Bezirksligisten gut mitgehalten, selbst Torchancen kreiert und dem Gegner alles abverlangt haben“, stellte Roberto Marquez heraus. Genau das erwarten die Übungsleiter auch am Sonntag (Anstoß 15 Uhr), wenn mit dem DV Solingen ein weiterer zum Kreis der Aufstiegsanwärter zählender Klub seine Visitenkarte auf dem Sportplatz am Niermannsweg abgibt.

Die Gäste, in 2019 aus der Fusion DITIB und Vatanspor hervorgegangen, siegten in ihren Auftaktpartien souverän gegen die Nachbarn SpVg. 03 (5:3) und FC Britannia (5:1). Eine individuell stark besetzte Mannschaft, unter anderem mit oberligaerfahrenen Leuten wie dem bereits mit fünf Treffern zu Buche stehenden Ex-VfB-Hildener Emre Cavdar oder dem bisher noch nicht eingesetzten Aliosman Aydin (SSVg. Velbert). „Star der Mannschaft“ scheint, mit Verlaub gesagt, indes der in diesem Sommer verpflichtete Coach Alfonso del Cueto, der in der Vergangenheit nicht nur in der Wuppertaler Fußballszene, sondern auch während zweier Engagements beim Oberligisten Ratingen 04/19 ausgezeichnete Arbeit leistete.

„Wir wissen, dass da am Sonntag ein harter Brocken auf uns zukommt, der nach eigenem Bekunden mehr als nur mal oben mitspielen will. Wir werden uns akribisch auf den Gegner vorbereiten und versuchen, mit der nötigen defensiven Absicherung, selbst mutig nach vorne zu spielen“, betont Marquez. In Sachen „defensive Absicherung“ ist nicht zuletzt Marcel Aust gefordert. Der erfahrene SCU-Keeper macht im Verbund mit seinen Vorderleuten in Berghausen einen guten Job, wenn da nicht die zwei Gegentreffer in den letzten fünf Minuten gewesen wären. „Du musst als Mannschaft, erst recht in der höheren Liga, tatsächlich bis zum Abpfiff hellwach sein. Wir hatten ja schon insgeheim mit dem einen Punkt gerechnet. Das ist dann das berühmte Lehrgeld, das man als Aufsteiger zahlt“, analysierte der 34-Jährige.

Der Schlussmann lernte einst das Fußballspielen am Niermannsweg, ehe es ihn zum SV Hilden-Nord zog (A- und B-Junioren, später Verbandsligakader). Nach Stationen beim VfL Benrath (2011 – 2014) und TuRU 80 Düsseldorf (2014 – Ende 2015), zog es den Torsteher zu Beginn des Jahres 2016 zurück zum seinerzeit in der Kreisliga B kickenden SC Unterbach. Die sportlichen Erfolge blieben nicht aus, hatten doch die Vizemeistertitel in der B-Klasse (2018) und der Kreisliga A (2020) immerhin zwei Aufstiege zur Folge.