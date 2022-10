Fußball, Bezirksliga : Cöl fordert den ersten SCU-Heimsieg

Unterbach Trainer Ibo Cöl hat beim Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga wieder mehr Alternativen zur Verfügung. Die Unterbacher müssen aber effizienter werden und sich für ihren zuletzt gezeigten Aufwand auch belohnen.

SC Unterbach – TV Kalkum-Wittlaer. Beim Schlusslicht der Bezirksliga, Gruppe 1, gibt noch niemand den Kampf um den Klassenerhalt auf. Klar, im Abstiegskampf spielt die Hoffnung auf bessere (Fußball-) Zeiten eine sehr wichtige Rolle. Und der Glaube daran, dass längst noch nichts entschieden ist. Davon geht Ibo Cöl vor der Heimpartie am Sonntag gegen den TV Kalkum-Wittlaer (15 Uhr – Sportplatz Niermannsweg) allemal aus: „Wir konzentrieren uns auf das jeweils nächste Spiel. Ein Blick auf die Tabelle hilft jetzt erst mal nicht weiter. Wichtig ist, dass die Moral in der Truppe stimmt. Das haben die Jungs auch am Sonntag beim 2:3 gegen die SG Roki-Gilbach gezeigt. Was uns fehlt, sind einfach das Matchglück und die nötige Konzentration im Abschluss.“