Fußball, Bezirksliga : Torjäger Schössler drückt dem SCU am Sonntag die Daumen

Torjäger Tobias Schössler (unten) fehlt dem SC Unterbach mit einer Schulterverletzung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Stürmer Tobias Schössler fehlt dem Bezirksligisten SC Unterbach mit einer Schulterverletzung. Die Hausherrren könnten mit einem Sieg den Tabellenzweiten aus Solingen überholen.

Von Elmar Rump

SC Unterbach – TSV Solingen. Aufsteiger SCU fordert am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Niermannsweg den Tabellenzweiten heraus. Nur ein Zähler (14) mehr steht bei den Gästen auf der Habenseite. Ihren fünften Rang haben sich die Unterbacher selbst „zuzuschreiben“, da sie vor 14 Tagen beim bis dahin sieglosen FC Britannia Solingen trotz unzähliger Torchancen mit 1:2 verloren und zumindest einen Punkt liegenließen. Der TSV hingegen blieb nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Klassenprimus VfL Benrath in sechs Partien unbesiegt. „Für uns ist das ein Bonus­spiel, in dem wir Extrapunkte sammeln können. Es ist für unsere Jungs ein besonderer Anreiz, eventuell auf Platz zwei vorzurücken“, macht Roberto Marquez deutlich. Unterbachs Trainer fügt hinzu: „In erster Linie gilt es, die bisher torgefährliche Angriffsreihe der Gäste einigermaßen zu kontrollieren.“ Stichwort torgefährlich. Da sind beim TSV in erster Linie die jungen Eric Schürg (22 Jahre – 8 Tore) und Max Zäh (19 – 5 Tore) zu nennen.

Beim Gastgeber fehlt hingegen aufgrund einer Schulterblessur mit Tobias Schössler ein Akteur, der ebenfalls weiß, wo das Tor steht. Der Offensivspieler drückt seinen Teamkollegen selbstverständlich die Daumen: „Beim 4:1-Sieg in Dabringhausen zeigten wir nach der unerwarteten Niederlage eine Woche zuvor direkt wieder aufsteigende Tendenz. Daran müssen wir diesmal nicht nur anknüpfen, sondern sogar noch einen Tick zulegen.“ Der aktuell mit zwei Treffern zu Buche stehende Linksfuß ergänzt: „Ich denke, dass es wichtig ist, die gegnerische Abwehr zu beschäftigen, Druck auszuüben, aber auf der anderen Seite auch hinten kompakt zu stehen“.

Der beruflich als Groß- und Einzelhandelskaufmann eingespannte 28-Jährige schnürt seit 2018 für den SCU die Fußballstiefel, lief zuvor sechs Jahre für Rhenania Hochdahl auf. In seinen ersten drei Spielzeiten für den SCR gingen 76 Tore (!) auf Schösslers Konto. Ein Wechsel in eine höhere Liga kam dennoch nicht infrage: „Natürlich gab es Angebote, aber in Hochdahl stimmte es seinerzeit in sportlicher Hinsicht, auch das Umfeld war in Ordnung“, sagt Schössler.