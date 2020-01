Fußball : SC Unterbach bereitet sich intensiv aufs Spitzenspiel vor

Unterbach Zu den Höhepunkten zählt das Testspiel des Tabellendritten der Kreisliga A gegen den Oberligisten SF Baumberg – trotz der klaren 1:9-Niederlage.

Beim SC Unterbach sind alle fokussiert auf den 26. Januar. Das ist der erste Rückrunden-Spieltag in der Kreisliga A Düsseldorf und für den SCU geht es direkt zum Klassenprimus SV Hösel. Drei Wochen Vorbereitungszeit, garniert mit drei Testspielen, bleiben dem Team der beiden Trainer Roberto Marquez (42) und Andrea „Andi“ del Polito (35), um das Spitzenspiel in bestmöglicher Verfassung anzugehen. Und sich für die 0:3-Heimiederlage am 8. Dezember vergangenen Jahres zu revanchieren!?