Fußball : SC Unterbach bejubelt unerwartet klaren Erfolg

Der Bezirksliga-Aufsteiger legt in der ersten Halbzeit den Grundstein für drei wichtige Punkte. In der zweiten Halbzeit verteidigen die Unterbacher Fußballer mit einer kompakten Teamleistung die Führung.

SC Unterbach – 1. SpVg. Solingen-Wald 03 4:1 (3:1). Im Duell der Aufsteiger behielt der SCU deutlicher als erwartet die Oberhand. Spielentscheidend wohl die Nachspielzeit von Durchgang eins, als Chris Ribjitzki am zweiten Pfosten goldrichtig stand und mühelos zum 3:1 einschob. „Nicht nur da haben wir Unterbach zum Toreschießen eingeladen. Dabei haben wir phasenweise guten Fußball gespielt. Das ist erst einmal ein Rückschlag für unser junges Team, wirft uns aber nicht um“, urteilte SpVg. 03-Coach Kevin Dirks. Und Mittelfeldspieler Klaus Duplex Songue, einer der Besten im Solinger Team, ergänzte: „Unsere Spielanlage war gar nicht so schlecht. Wir hatten auch Ideen nach vorne, konnten die aber nicht konsequent umsetzen.“

Die Einheimischen überzeugten bis auf 10, 15 Minuten in der ersten Halbzeit durch eine geschlossene Mannschaftsleitung. „Selbst wenn wir in dieser Spielphase keinen richtigen Zugriff bekamen, sind wir ruhig geblieben und haben den vorgegebenen Plan bis zum Schluss durchgezogen. Auch die Chancenverwertung stimmte. Dazu zeigten alle den Willen, dieses wichtige Spiel unbedingt gewinnen zu wollen“, fasste Trainer Andrea „Andi“ del Polito zusammen. Gleich zu Beginn (3.) prüfte Tobias Schössler, vom wiederum sehr fleißigen Hamza Malek angespielt, Gäste-Keeper Robin Wachholder. Fünf Minuten darauf die Führung: Sven Gehrmann köpfte völlig unbedrängt die Ecke des spielerisch starken Faouzi El Makadmi ein. „Ein guter Auftakt, so kann es weiter gehen“, waren sich Abteilungsleiter Jörg Spanihel und Teammanager Uwe Finke einig.