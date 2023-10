Fußball, Bezirksliga Yalcinkaya schmeißt bei RW Wülfrath hin

SV Rot-Weiß Wülfrath – TSV Solingen Nach einem für einen Aufsteiger erfreulichen Saisonstart, der die Rot-Weißen zwischenzeitlich an die Tabellenspitze führte, ging es in den vergangenen Wochen für die Wülfrather in der Bezirksliga-Tabelle deutlich abwärts, obwohl man im Rot-Weiß-Lager mit dieser Platzierung gut leben kann. Schließlich gab es in den jüngsten zehn Tagen eine Menge Unruhe im aufstrebenden Wülfrather Fußballklub.