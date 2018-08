SC Rhenania Hochdahl hat viele neue Gesichter

HOCHDAHL Der Trainer heißt jetzt Ralf Schranner. Der erfahrene Coach sieht in dem jungen Team viel Entwicklungspotenzial.

„Das ist ein großer personeller Umbruch, den wir in diesem Umfang nicht erwarten konnten. Jetzt gilt es, aus den vielen Zugängen und den verbliebenen Spielern eine Einheit zu formen, die in der Kreisliga A ihren Mann steht. Unser Ziel kann nur sein, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen“, macht Peter Knitsch, der 1. Vorsitzende des SCR, die Ausrichtung deutlich. „Unsere jungen, unerfahrenen Leute müssen sich in der Liga erst einmal zurechtfinden. In spieltechnischer und taktischer Hinsicht haben die Jungs allerdings eine Menge Entwicklungspotenzial“, betont Trainer Ralf Schranner, ebenfalls neu beim SC Rhenania. Dem 58-jährigen Übungsleiter wären eine längere Vorbereitungszeit und mehr Testspiele lieber gewesen: „Die sechs Wochen werden kaum ausreichen. Obwohl wir uns schon weiter entwickelt haben, stecken wir nach wie vor in der Findungsphase. Die Spieler sind aber mutig und stehen mit Leidenschaft auf dem Platz – im Training und in den Testspielen.“