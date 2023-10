Der Liga-Neuling hat den roten Faden verloren RW Wülfrath vergibt die nächste Siegchance

SV Rot-Weiß Wülfrath – SSV Dhünn 2:2 (1:1). Nach drei Niederlagen in Folge hätte Rot-Weiß Trainer Patrick Stroms den einen Punkt gegen den SSV Dhünn als einen Schritt zur Wende deuten können. Dem war aber nicht so. „Ich bin stinksauer, denn wir haben heute zwei Punkte verschenkt. Wir bestimmen über weite Strecken die Partie und müssen uns letztlich mit einem Zähler begnügen. Bei so einer Überlegenheit muss mehr dabei herauskommen.“