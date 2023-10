Rot-Weiß Wülfrath hat weiterhin Probleme Der neue Trainer Mesut Güngör sieht noch viel Arbeit

SV Rot-Weiß Wülfrath – TV Dabringhausen. Seine Heimpremiere als neuer Cheftrainer der Rot-Weißen bestreitet Mesut Güngör. Nach der Niederlage beim Bezirksliga-Zweiten HSV Langenfeld und einiger weiterer Trainingseinheiten in dieser Woche zieht Güngör ein erstes Fazit. „Mein erster Eindruck von meinem neuen Team ist recht positiv, ich weiß aber, dass es auch Schwachstellen gibt, die in den nächsten Wochen bearbeitet werden müssen. Grundsätzlich haben wir einen Kader, in dem einiges an Potenzial steckt“, führt er aus und fährt dann fort: „Leider standen mir in den letzten beiden Wochen einige Leistungsträger verletzungs-, krankheits- oder urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Ich gehe davon aus, dass ich ab der kommenden Woche über einen vollzähligen Kader verfügen kann, sodass wir dann alles versuchen werden, bis zur Winterpause noch einiges an Punkten zu holen und in der Tabelle nach oben zu klettern.“ Auf Nachfrage erklärt Güngör, dass an den Gerüchten nichts dran sei, dass einige der vielversprechenden Neuzugänge nicht mehr für den Aufsteiger auflaufen: „Sie werden weiter für uns spielen. Da hegt meines Wissens keiner Abwanderungsgedanken. Zudem denken wir daran, in der Winterpause den Kader gezielt weiter zu verstärken.“