Fußball-Bezirksliga RW Wülfrath spielt gegen den Dritten HSV Langenfeld

SV Rot-Weiß Wülfrath – HSV Langenfeld. Vor einer undankbaren Aufgabe stehen am Sonntag (14 Uhr, Lhoist-Sportpark) die Wülfrather Fußballer. Der Aufsteiger empfängt mit dem HSV eine Mannschaft, die vor kurzem noch an der Tabellenspitze der Bezirksliga-Gruppe 2 thronte, dort aber ausgerechnet vom 1. FC Wülfrath abgelöst wurde. Zuletzt kamen die Langenfelder jedoch wieder in Tritt, holten vier Siege in fünf Begegnungen. Zweifellos ist das Team von Marc Adomako auf dem Weg zu alter Stärke und schielt weiter nach ganz oben. Dabei betont Co-Trainer Heiko Schornstein: „Wir schauen von Spiel zu Spiel.“