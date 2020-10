Fußball : RW Wülfrath setzt seine Berg- und Talfahrt fort

Auch Dornaps Torjäger Effenberger (am Ball) blieb diesmal ohne Erfolgserlebnis. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Fußballer des TSV Einigkeit Dornap verlieren in der Wuppertaler Kreisliga A allmählich den Anschluss an Spitzenreiter SC Velbert II.

FSV Vohwinkel II – SV Rot-Weiß Wülfrath 2:1 (1:1). Was ist nur mit dem vor der Saison hochgehandelten Wuppertaler A-Kreisligisten Rot-Weiß Wülfrath los? Jetzt gab es bei der bisher auf einem Abstiegsplatz stehenden Zweitvertretung des Vohwinkeler Landesligisten eine überraschende Niederlage. Sah es in der vergangenen Woche nach dem Derby gegen den Lokalrivalen FC Mettmann 08 noch nach einem Anstieg der Formkurve für das Team von Ergün Akyüz aus, folgte jetzt der Rückschlag. Die Gastgeber kamen wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff durch Gökce zum 1:0. Hüseyin Kaliyci glich per Foulelfmeter für Rot-Weiß Wülfrath aus (61.). Der FSV, der unbedingt die Abstiegszone verlassen wollte, markierte durch Kapitän Baudenbacher den Siegtreffer, als dieser die Vorarbeit von Routinier Marius Korpilla nutzte.